Gemeente Amsterdam 'geschokt over aanslagen'

Hiernaast raakten ook 130 mensen gewond, onder wie drie Nederlanders.

"Burgemeester Van der Laan stuurt vandaag een brief naar de burgemeester van Barcelona om namens de stad ons medeleven te betuigen", zei de gemeente eerder op vrijdag in een reactie op de aanslagen, inmiddels is de brief verstuurd. "Ook hangen de Nederlandse, Amsterdamse en EU-vlaggen vandaag halfstok op het stadhuis."

Vrijdagavond en zaterdagavond zal het Centraal Station worden uitgelicht in de kleuren van de Spaanse vlag. Eerder dit jaar werd de Britse vlag al op het station getoond, uit solidariteit met de slachtoffers van een zware aanslag in Manchester.

Extra maatregelen

De aanslagen in Barcelona hebben vooralsnog niet geleid tot extra veiligheidsmaatregelen in de stad. "Naar aanleiding van de aanslagen in Spanje is er, zoals gebruikelijk, contact geweest met de politie en de NCTV over de eventuele gevolgen voor Amsterdam. Daaruit is gebleken dat er geen aanleiding is om in Amsterdam extra maatregelen te treffen, bovenop de maatregelen die de afgelopen jaren al genomen zijn", aldus de gemeente.



Over wat die maatregelen precies zijn doet de gemeente geen uitspraken. "Op dit moment is er geen concrete dreiging bekend", aldus een woordvoerder.