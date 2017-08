Amsterdam 440 Amsterdamse kinderen minder in de bijstand Het aantal kinderen dat in Amsterdam opgroeit in de bijstand is voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2016 woonden 20.140 kinderen in een bijstandsgezin: 13,5 procent van alle kinderen in de stad. In 2015 was dat 13,8 procent en in 2014 nog 14,4 procent.