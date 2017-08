Duitsland vraagt om uitlevering Amsterdammers voor plofkraken

Bij die kraken werden geldautomaten met grof geweld opgeblazen. De buit bedroeg in totaal bijna een kwart miljoen euro.

In de nacht van 1 februari klinkt er een enorme knal op de Niederrheinallee in het Duitse stadje Neukirchen-Vluyn, zo'n 30 minuten rijden vanaf het Limburgse Venlo. Drie of vier mannen blazen daar met gasflessen een pinautomaat van de Volksbank op.

De Duitse politie spreekt van een professionele operatie, het geheel heeft bij elkaar een paar minuten geduurd. Getuigen zien drie of vier mannen koortsachtig heen en weer lopen tussen het halletje, waar de automaat zich bevindt en een zilverkleurige BMW stationwagon. Dan klinkt de ontploffing. De daders zijn al gevlucht voordat de eerste agenten aankomen.

Werkwijze

Twee weken later verloopt een kraak in het gehucht Simmerath, vlakbij het Zuid-Limburgse Vaals, vrijwel hetzelfde. De werkwijze komt de Duitse politie bekend voor. De deelstaat Nordrhein-Westfalen wordt dan al tijden geteisterd door veelal Nederlandse plofkrakers, ook wel de 'Audi-bende' genoemd.

Pinautomaten worden dichtgekit, door een kleine opening wordt een grote hoeveelheid gas ingebracht, waarna de automaat met een ontsteker tot ontploffing wordt gebracht. Door de explosie wordt de kluis aan de achterkant van de automaat geforceerd en kunnen cassettes met geld worden gestolen. In snelle eerder gestolen auto's, waaronder Audi's, slaan de daders vervolgens op de vlucht.

Bij de kraak in Neukirchen-Vluyn wordt 118.000 euro buitgemaakt. In Simmerath bedraagt de buit 120.000 euro.

Ernstig gevaar

De 33-jarige Hasan K. en de 26-jarige Omar E. worden in juni dit jaar opgepakt. Het OM houdt hen onder andere verantwoordelijk voor de plofkraken. Ook wordt hen aangerekend dat ze omwonenden in ernstig gevaar zouden hebben gebracht. De woningen in het complex in Neukirchen-Vluyn bleven bijvoorbeeld ternauwernood onbeschadigd.

K. en E. zouden volgende week vrijdag voor de Amsterdamse rechtbank moeten verschijnen. Maar Duitsland heeft op het laatste moment toch om hun overlevering gevraagd.

Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) laat aan AT5 weten dat zij 'welwillend' tegenover dit verzoek staan. Maar dat het aan de rechter is om te besluiten of de twee daadwerkelijk in Duitsland berecht zullen worden.

Twee aanhoudingen

In dezelfde plofkraakzaak deed de politie dit jaar nog twee aanhoudingen. Op 1 augustus werd een 25 jarige man opgepakt. Hij wordt onder andere verdacht van diefstal en blijft tot ten minste 15 november in voorlopige hechtenis.

Eerder al, op 29 mei, werd een 28-jarige man opgepakt. Hij is inmiddels weer vrij, maar het OM ziet hem nog steeds als verdachte.

September

Hasan K. en Omar E. zullen naar alle waarschijnlijkheid begin september horen of ze daadwerkelijk in Duitsland berecht zullen worden. Tot die tijd blijven zij vastzitten.