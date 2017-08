Demonstratie Antifascistische Actie in Amsterdam rustig verlopen

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de betoging van tevoren toegestaan, hoewel die volgens hem niet was aangemeld bij de gemeente. Daarmee is de organisatie in overtreding, laat hij weten na overleg met politie en justitie.

Van der Laan liet in een brief aan de AFA weten dat er niks in brand mocht worden gestoken tijdens de demonstratie, ook geen vuurwerk. Maar daar werd niet naar geluisterd.

De demonstratie begon om 20.00 uur op het Spui waarna de demonstranten in een mars door het centrum liepen, via het Concertgebouw. De ME stond paraat maar heeft niet hoeven ingrijpen. Tegen 22.00 uur kwamen de demonstranten aan bij het Vondelpark, waar de demonstratie afliep.

De betoging werd georganiseerd uit solidariteit met antifascisten in Charlottesville in de Verenigde Staten. Daar liepen demonstraties van extreemrechtse groepen en tegendemonstranten afgelopen zaterdag enorm uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en een 32-jarige vrouw overleed nadat een auto op een protestmars inreed.

"We willen ons medeleven en onze woede uiten op de straten", aldus de organisatie voor de mars. "De enige manier om de vrouw te herdenken is door de strijd voort te zetten. Laten we van de demonstratie een strijdbare demonstratie maken."

Voorwaarden

Om problemen te voorkomen mochten de demonstranten naast vuurwerk ook geen middelen meenemen die tijdens een ongewenste confrontatie gebruikt kunnen worden, zoals stokken. Ook gezichtsbedekking was niet toegestaan.

Burgemeester Van der Laan wees erop dat de demonstranten naast rechten ook verantwoordelijkheden hebben. "Ik roep een ieder die deelneemt aan uw demonstratie dan ook op om in de strijd tegen onverdraagzaamheid niet zelf onverdraagzaam te worden."