'Meer dan 400 afvalmeldingen per dag in Amsterdam'

Dit meldt het Parool. In 2014 kwamen er in totaal 90.000 mora's (meldingen openbare ruimte Amsterdam) binnen bij de gemeente en in 2016 waren dit er 150.000.

Wanneer er troep op straat ligt konden inwoners vroeger alleen een melding doen via het telefoonnummer 14020. Maar nu er ook gemeld kan worden via de site Amsterdam.nl, de app Verbeterdebuurt en via social media, krijgt de gemeente veel meer klachten binnen.

Opgelost

De meeste klachten moeten binnen drie dagen opgelost zijn, maar daar heeft de gemeentelijke reinigingsdienst moeite mee. Meldingen die gedaan worden na 15.00 uur zijn op zijn vroegst pas de volgende dag aan de beurt, zo schrijft het Parool. In het stadsdeel Nieuw-West gaat het goed, daar wordt 97 procent van de meldingen op tijd opgepakt.

Het stadsdeel Centrum liet eerder al weten het afvalprobleem, onder andere ontstaan door de grote hoeveelheid toeristen, niet langer aan te kunnen.