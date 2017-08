'Hotels Amsterdam moeten vergunning kwijtraken na drie fouten'

Op dit moment raken kroegen en reders in de stad hun vergunning al kwijt nadat ze drie keer in de fout zijn gegaan. De VVD wil dat dit in de toekomst ook gaat gelden voor hotels en andere horecagelegenheden, zoals restaurants.



"Wij willen dat de gemeente onderzoekt of het 'three-strikes-you’re-out'-systeem ook op hotels kan worden toegepast. Dat wil zeggen dat hotels of andere horecagelegenheden na driemaal onmiskenbare overlast te hebben veroorzaakt hun vergunning kunnen verliezen. Zo kunnen we effectief optreden tegen overlast", stelt de partij in een persbericht.



Ook wil de partij dat wordt onderzocht of er een puntensysteem voor horeca ingevoerd kan worden.