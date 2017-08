Man en vrouw bestolen bij verlenen hulp aan gewonde motorrijder

Amsterdam 'Iedereen in Amsterdam wil fietsen verhuren' NUzakelijk spreekt in een reeks zomerinterviews met Nederlandse ondernemers die het extra druk hebben in de zomer. Deze week: Bas Oosterhout, directeur van de Amsterdamse fietsverhuurder MacBike. Hij probeert om te gaan met een explosieve groei in het aantal fietsverhuurders in de hoofdstad.