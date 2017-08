'Verhuurders denken dat zij steeds verder kunnen gaan

Vrijdag trok een expat aan de bel die alleen een woning mocht huren als zij Westers zou koken.

Volgens Gert Jan Bakker, adviseur bij Stichting Wonen, staat dat geval zeker niet op zichzelf. "Huisjesmelkers, schimmige woningbemiddelaars, rare huurcontracten, belachelijk hoge prijzen, servicekosten die niet kloppen", somt Bakker op. "Soms is er ook dreiging met geweld als een huurder bijvoorbeeld naar de huurcommissie wil gaan."

Een huurder heeft volgens hem veel rechten, waardoor verhuurders helemaal niets te zeggen hebben over bijvoorbeeld de manier waarop iemand kookt. "De huurder heeft recht op een ongestoord woongenot. En dat gaat ver."

Krapte

Verhuurders denken door de krappe woningmarkt echter steeds verder te kunnen gaan. "De les van de verhuurders is: je moet je mond houden, ga niet naar de huurcommissie en pik alles wat we zeggen. Dan mag je blijven wonen op Gods genade. Dat is een hele ongezonde situatie die we niet moeten willen hebben."

Bakker roept op om bij twijfels over je huurcontract altijd even langs te komen bij Stichting Woon. Zij kijken gratis of alles klopt en bieden als het nodig is hulp.