Politie waarschuwt voor oplichters met bloemen en pakketjes aan de deur

In de meeste gevallen worden de senioren telefonisch op ge hoogte gesteld wanneer een pakje onderweg is of als iemand voor de deur staat, meldt de politie. In beide gevallen verschijnt er uiteindelijk iemand voor de deur.

Voordat de ouderen het pakketje of de bos bloemen mogen ontvangen, moeten de ouderen zogenaamd een administratiebedrag overmaken. Hierbij gaat het om een of twee euro, waarbij ze hun bankpas in een apparaat moeten stoppen en hun pincode intoetsen. Vervolgens haalt de bankpas uit het apparaat en wisselt het voor een andere bankpas van dezelfde bank. Op die manier heeft de oplichter de pas in handen en de bijbehorende pincode.

Daarna worden grote bedragen van de bankrekeningen gehaald, of worden er aankopen gedaan. Van de slachtoffers worden duizenden euro’s gestolen. Een in een geval ging het om tienduizend euro.

Waarschuwing

De politie roept bewoners op om voorzichtig te zijn met het laten bezorgen van pakketjes in huis, zeker als er niets is besteld. Ook wordt er gewaarschuwd voor pakketbezorgers die administratiekosten in rekening brengen; die worden nooit aan de deur betaald.