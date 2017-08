UvA-studenten krijgen les in tent door vertraging bouw collegezaal

In de tent worden met name colleges gegeven aan rechtenstudenten, maar op het 'tentrooster' staan ook colleges gepland voor studenten psychologie en economie, schrijft Folia. In totaal is er plek voor 450 studenten.

Op foto's is te zien hoe er tientallen pontons drijven in het water onder het nieuwe UvA-gebouw. Op de pontons wordt in de komende weken de tent opgebouwd. De bedoeling is dat de tent staat op 29 augustus, als de grote barbecue van de Intreeweek gehouden wordt.

Deze zomer verhuist de rechtenfaculteit van de Oudemanhuispoort naar het nieuwe gebouw op het Roeterseiland. Op 4 september moet het eerste 'campingcollege' gegeven worden.

Verhuizing

Een persvoorlichter laat weten dat die verhuizing volgens planning verloopt. Volgens de UvA is het opzetten van de tent een voorzorgsmaatregel. De verwachting is dat er 'hooguit enkele weken' colleges in gegeven zullen worden. Ze vertelt dat de tent voorzien wordt van airconditioning en wifi.

Zowel de Centrale Studentenraad als de ASVA studentenunie reageren ontsteld op het nieuws. Zij zouden de universiteit meerdere malen gewaarschuwd hebben dat de verhuisdatum van 1 september niet realistisch is.