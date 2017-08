Coffeeshop Hoofdweg dichtgetimmerd na bedreiging met vuurwapen

De man liep op 24 juni de coffeeshop in en bedreigde het personeel. De aanwezigen vluchtten de zaak uit en de man, die volgens de politie in verwarde toestand verkeerde, bleef in de raamopening zitten. De politie sloot de Hoofdweg ongeveer een uur lang af. Een arrestatieteam ging naar de coffeeshop en praatte de man naar buiten.

Een woordvoerder van de gemeente kan maandagmiddag nog niet bevestigen dat dit incident daadwerkelijk de reden voor de sluiting is. Er wordt op het papier dat op de planken geplakt is wel gesproken over een "bedreiging met een vuurwapen".

Volgens de gemeente had het incident "een grote impact" op de omgeving. "Het geopend blijven van deze inrichting levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde, mede omdat een risico op herhaling niet valt uit te sluiten."

Sluiting

De sluiting is voor onbepaalde tijd. Bij incidenten met vuurwapens ging het voorheen om een periode van drie maanden. Bedrijven die beschoten worden, zoals bij coffeeshops vaak gebeurde, moeten tegenwoordig enkel nog een week dicht.

Het is nog niet bekend of de man die met het wapen naar binnen liep nog vast zit.