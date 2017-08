Amsterdam Raad wil spoeddebat over antiradicaliseringsbeleid na schorsing topambtenaar De Amsterdamse gemeenteraad wil zo snel mogelijk opheldering van burgemeester Eberhard van der Laan over de aanpak en preventie van radicalisering. De raadsleden maken zich zorgen over de recente berichten dat de geschorste programmamanager Radicalisering Saadia A.-T. ernstige signalen van radicalisering zou hebben gemist.