Amsterdam Kan de deelfiets toch een geslaagd concept worden in Amsterdam? De gemeente Amsterdam gaf dinsdag te kennen alle onbeheerde deelfietsen in de stad te verwijderen als maatregel tegen de 'wildgroei' in de stad. Heeft het concept, waarbij de fietsen overal gestald en weer gehuurd kunnen worden, eigenlijk wel kans van slagen in zo'n grote stad?