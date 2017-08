'Stormloop van Britse financiële instellingen naar Zuidas'

Frankfurt leek een tijdje aan het langste eind te trekken als alternatief voor Londen, maar het tij begint te keren in het voordeel van Amsterdam. Volgens de Financial Times is er in de afgelopen twee weken een stormloop op gang gekomen van bedrijven die naar Amsterdam willen.

Bedrijven die volgens de krant hebben besloten naar Amsterdam te vertrekken zijn de Japanse bank MUFG en NatWest Markets, onderdeel van Royal Bank of Scotland en Tradeweb.

Bestuurders van de instellingen maken zich druk om hoe de overgangsperiode om de EU te verlaten zal verlopen. Er is onzekerheid over hoe soepel de overgang zal verlopen. De Britse bedrijven moeten zich voorbereiden op het scenario dat het Verenigd Koninkruik uitstapt zonder overeenkomst met de EU.

Soepeler

De instellingen komen graag naar Amsterdam omdat de regels voor handel hier soepeler zijn. Ook wordt het vele gebruik van de Engelse taal, het goed geschoolde personeel hier en de goede infrastructuur geroemd. 'Amsterdam heeft wel een andere beloningsstructuur, maar we denken dat het de juiste plek is om heen te gaan', zegt een bestuurder van de Royal Bank of Scotland.

Maar of de Zuidas uiteindelijk het meest profiteert van de Brexit, valt nog te bezien. Volgens de Financial Times zijn veel grote instellingen nog stil over hun uiteindelijke plannen.