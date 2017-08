Politie vaart met rouwbanden op Canal Parade door overlijden oud-korpschef

Bouman (64) overleed maandag aan de gevolgen van een ernstig hartinfarct.

"In verband met het overlijden van Gerard Bouman hebben we goed nagedacht of we dit jaar mee wilden varen met de Canal Parade", legt Ellie Lust van de Amsterdamse afdeling van Roze in Blauw uit. "We hebben besloten dat wél te doen, mede omdat Bouman een groot voorstander was van het politienetwerk Roze in Blauw."

Volgens Lust varen de politieagenten niet voor zichzelf mee, maar 'vooral voor die honderdduizenden mensen die langs de kant staan'.

Tachtig boten varen zaterdag vanaf 13.00 uur de route over de Amsterdamse grachten. Dit jaar vaart de stoet voor het eerst in de tegenovergestelde richting. Dit was een wens van de organisatie achter Pride, om te voorkomen dat gaten in de optocht vallen.