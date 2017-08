'Airbnb-huurder betaalt het meeste in Amsterdam'

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trouw, De Tijd, de Süddeutsche Zeitung en Le Monde.

De kranten baseerden zich op cijfers van Airbnb en data-analist AirDNA. De toeristen in de onderzochte landen betalen in Amsterdam gemiddeld 171 euro voor een overnachting.

In Parijs is dat 106 euro en in Berlijn en Brussel gemiddeld 80 euro.

Meldplicht

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de huurgrens van maximaal zestig dagen door 40 procent van de Nederlandse verhuurders overschreden wordt.

De gemeente Amsterdam stelt per 1 oktober een registratieplicht in voor iedereen die zijn huis wil verhuren. Ook mogen de huiseigenaren maximaal vier toeristen tegelijk in hun huis toelaten. Boetes kunnen oplopen tot wel 20.000 euro.