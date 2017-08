OM eist zestien jaar cel voor ombrengen man in West

De 30-jarige verdachte zou daarna twee Griekse schilderijen uit het huis hebben gestolen, aldus het OM tijdens de zitting donderdag.

Smit (51) werd op 4 mei door agenten gevonden op bed, nadat buurtbewoners klaagden over een vreemde geur. Hij was waarschijnlijk al enkele dagen overleden.

Volgens de officier van justitie is er geen twijfel over mogelijk dat E. degene is die Smit heeft gedood en daarna de schilderijen, waar Smit zo trots op was, heeft meegenomen naar zijn huis in Duitsland.

DNA-sporen

In het huis van het slachtoffer is op meerdere plekken DNA van de verdachte gevonden, onder meer in de vorm van bloed. Ook is een vingerafdruk van de verdachte gevonden in de woning.

De schilderijen waren volgens verklaringen van de ouders van de verdachte gewikkeld in een rode jas en een deken met zebraprint. Precies zo'n deken had Frens Smit op zijn bank liggen, verklaarde een bekende van hem.

Tweelingbroer

De advocaat van de verdachte wijst op het scenario dat de DNA-sporen van de eeneiige tweelingbroer van E. zijn. Het OM trekt echter in twijfel of deze tweelingbroer wel bestaat. "Medische dossiers wijzen daar niet op. Er is alleen een oudere broer."

E. beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht.