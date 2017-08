Prostitutiebeleid Amsterdam in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Dit oordeelt de rechtbank in Amsterdam in de zaak die door tien exploitanten van prostitutieramen was aangespannen tegen de gemeente.

De bestuursrechter heeft het beleid van de gemeente op verschillende punten onderuit gehaald. Zo heeft het bepaald dat de intakegesprekken die raamexploitanten moeten voeren met prostituees, bedoeld om de positie van sekswerkers te verbeteren, ongewenst zijn.

In de intakeformulieren zou onder andere informatie staan over het seksuele leven van de sekswerker. Exploitanten moeten de formulieren bewaren en tonen bij controle. De rechtbank noemt dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uitbuiting

De intakegesprekken werden in 2013 door de gemeente verplicht, zodat exploitanten signalen die duiden op uitbuiting en mensenhandel kunnen opvangen. Volgens de rechtbank wordt dit doel echter niet bereikt, omdat exploitanten niet getraind zijn in het herkennen van deze signalen.

Uit een rapport zou daarnaast blijken dat de rechtspositie van sekswerkers ten opzichte van exploitanten slecht is. De rechtbank vindt het daarom vreemd dat prostituees hun persoonlijke informatie met de exploitant moeten delen.

Een woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan heeft tegenover het Parool laten weten dat de gemeente de uitspraak nog niet heeft ontvangen. "Wanneer we die binnen hebben, zullen we kijken naar de mogelijkheden."