Huurprijzen vrije sector Amsterdam stabiliseren

Dat blijkt uit de huurmonitor over het tweede kwartaal van verhuurbemiddelaar Pararius.

De huurprijs in Amsterdam is slechts met 1,4 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar, wat betekent dat gemiddeld 22,28 euro per vierkante meter betaald wordt. Dit is landelijk gezien wel nog steeds de hoogste huurprijs. Amsterdam wordt hierin gevolgd door Amstelveen, waar men 18,32 euro per vierkante meter betaalt.

Volgens Pararius lijkt het huurplafond in de stad bereikt. "In gebieden waar extreme prijzen gelden is het logisch dat de rek er op een gegeven moment uit is. Als de prijzen te ver afwijken van wat mensen kunnen en willen betalen, neemt de groep potentiële huurders af", zo zegt directeur Jasper de Groot.

Wijken

Volgens de huizenwebsite is op wijkniveau de stagnatie in de huurstijging ook goed te zien. In populaire wijken zoals Centrum en Zuid stegen de prijzen de afgelopen jaren enorm.

"De prijzen lijken daar nu een stabiel niveau te hebben bereikt", laat Pararius weten. In het tweede kwartaal van 2017 is in deze wijken een stijging van rond de 2,3 procent te zien.

Randstad

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector stijgen vooral buiten de Randstad. In Flevoland werd met 23,5 procent de grootste prijsstijging gemeten. Hierna volgen Groningen met 17 procent en Overijssel met 9,9 procent.