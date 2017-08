Amsterdams stadsdeel mocht New York Pizza vergunning weigeren

Dat oordeelt de voorzieningenrechter in Amsterdam woensdag in een kort geding dat door de keten is aangespannen.

New York Pizza wil een filiaal openen in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, maar het bestemmingsplan laat fastfoodrestaurants op deze plek niet toe.

Alleen horeca van de categorie horeca IV is toegestaan. In het bestemmingsplan wordt gesproken van restaurants, eetcafés, lunchrooms, koffie- en theehuizen en ijssalons.

New York Pizza is het niet met de beslissing van het stadsdeel eens en zegt als restaurant wel onder deze definitie te vallen. De nieuwe vestiging zou anders ingericht worden dan bestaande filialen.

Bestek

De inrichting, met onder meer duurzame meubels, borden en bestek, zou erop zijn gericht klanten langer te laten blijven. Klanten worden ook bediend aan tafel en ze kunnen naast pizza's ook hamburgers, salades en nagerechten bestellen. Er worden geen pizza's vanuit deze vestiging bezorgd, maar het is wel mogelijk om pizza's af te halen.

"Dat de samenstelling fastfoodrestaurant in het bestemmingsplan ook als deel het woord restaurant in zich draagt, maakt niet dat hier geoordeeld zou moeten worden dat sprake is van een gebruik als horeca IV", stelt de rechter. In de eerste categorie worden fastfoodrestaurants namelijk specifiek omschreven.

Snelle bereiding

Maar de rechter is ervan overtuigd dat New York Pizza toch onder de eerste horecacategorie valt, onder meer omdat het eten snel te bereiden is.

"Dat geldt niet alleen voor de 'pizzaslices', maar ook breder", aldus de voorzieningenrechter. "Ook met het ter plaatse bestellen en nuttigen van bestelde etenswaren is volgens opgave van New York Pizza gemiddeld niet meer dan dertig tot vijftig minuten per klant gemoeid."

Druk

Ook heeft het stadsdeel volgens de rechter voldoende kunnen onderbouwen waarom er voor New York Pizza geen uitzondering is gemaakt. "Er ligt al een grote druk op het woon- en leefklimaat in het gebied vanwege de hoge bezoekersaantallen. De verkoop van 'pizzaslices' zal voor grote aanloop zorgen in de vestiging en legt nog meer druk op het woon- en leefklimaat", meent de rechter.

"Bij die keuzes kunnen natuurlijk vraagtekens worden gesteld en op de argumentatie daarvoor valt ongetwijfeld wat af te dingen", stelt de rechter. "Dat maakt echter niet dat de door het stadsdeel gekozen beleidsrichting en gemaakte afweging onrechtmatig is."

New York Pizza heeft laten weten in hoger beroep te gaan. De zaak bij de Raad van State dient waarschijnlijk begin september.