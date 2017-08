Aantal zelfdodingen in de stad gedaald

Dat schrijft de GGD woensdag.

In 2016 kozen 90 mensen in de stad ervoor om zelfstandig een eind aan hun leven te maken. In 2015 waren dat er nog 92. Het aantal zelfdodingen in de stad per 100.000 inwoners ligt voor het derde jaar op rij onder het Nederlandse gemiddelde.

Per 100.000 inwoners lag het sterftecijfer in Amsterdam op 10.7, landelijk lag dat cijfer in 2016 op 11.1. Volgens de GGD is dat opmerkelijk omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden.

Training

De GGD in de stad heeft een speciaal preventieprogramma om zelfdodingen te voorkomen. Eén van de pijlers van dat programma is een speciale training voor professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met suïcidale personen. In de training leren ze om suïcidaal gedrag te herkennen en het bespreekbaar te maken.

Mensen die na een zelfmoordpoging op de eerste hulp van het OLVG Oost of West terechtkomen, krijgen een speciale casemanager toegewezen die ze helpt bij het vinden van de juiste zorg.