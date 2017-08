Kippen omgekomen bij brand kinderboerderij in Noord

De vlammen sloegen rond 1.00 uur uit het kippenhok. De aangeslagen eigenaresse Nancy zegt wel te weten hoe het vuur is ontstaan: "We hebben 's midddags wat ongedierte uitgerookt en dat is misschien niet helemaal uitgegaan. Het lijkt er op dat alle kippen het niet overleefd hebben."

De brand is misschien wel de genadeklap voor de kinderboerderij die al in zwaar weer zat. "We werden al bedreigd in ons voortbestaan, dat wordt nu alleen maar erger."