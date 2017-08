Gemeente gaat deelfietsen verwijderen uit stad

De deelfietsen, die onbeheerd op verschillende plekken in de stad staan, zijn de gemeente al langer een doorn in het oog.

Volgens wethouder Pieter Litjens is de bedoeling van deelfietsconcepten het aantal fietsen in de stad te verminderen. In de praktijk blijkt het tegenovergestelde het geval, omdat de deelfietsbedrijven de openbare ruimte als uitgifteplek gebruiken.

Bovendien is volgens artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het aanbieden van diensten op of aan de weg verboden.

Oplossing

De gemeente heeft eerder gesprekken gevoerd met deelfietsbedrijven om samen tot een oplossing te komen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Volgens een woordvoerder ziet de gemeente Amsterdam zeker potentie in het concept, maar zit het tegen dat het aantal fietsen in de stad toeneemt en niet vermindert.

Het verwijderen van deelfietsen is dan ook geen definitieve oplossing, maar een signaal. Van daaruit gaat de gemeente Amsterdam opnieuw in gesprek met verhuurbedrijven.