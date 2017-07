Duizenden mensen lopen mee in Pride Walk Amsterdam

Volgens de organisatie waren er zevenduizend deelnemers.

De optocht ging van het homomonument aan de voet van de Westertoren via het Leidseplein naar het Vondelpark. Het motto was 'Walking for those who can not join us'. Daarmee werd aandacht gevraagd voor lhtbi'ers in de 76 landen waar homoseksualiteit strafbaar is.

De naam van het evenement is veranderd omdat het de lading niet meer dekte. De Pride is niet alleen voor lesbiënnes en homo's, maar ook biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie. ​

Botenparade

Het evenement duurt tot en met 6 augustus, met als traditionele hoogtepunt op zaterdag 5 augustus de botenparade. Die vaart dit keer een andere route. De tachtig boten vertrekken vanaf het Oosterdok, wat eerder het eindpunt was, en gaan naar het Westerdok, het voormalige beginpunt.

Als de stoet van tachtig boten is gepasseerd wordt de Prinsengracht afgesloten, zodat er geen kleine bootjes meer achteraan kunnen varen.