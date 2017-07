Auto botst met Connexxion-bus bij P.C. Hooftstraat

Op beelden is te zien dat de voorruit van lijnbus 174 en de zijkant van de auto zijn beschadigd. De buschauffeur en de drie inzittenden van de auto raakten bij het ongeval gewond.

De pickup-truck reed volgens de politie tegen het verkeer in over de P.C. Hooftstraat. In de wagen werden drie inzittenden aangetroffen, maar de bestuurdersstoel bleek leeg. De politie onderzoekt of de bestuurder van de auto is gevlucht, of mogelijk achterin is gaan zitten.

In de wagen zijn sporen afgenomen om vast te stellen wie er reed. De plek van het ongeluk is afgezet voor onderzoek.