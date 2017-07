Overzicht: Dit is er allemaal te doen tijdens de opening van Pride Amsterdam

De start van Pride Amsterdam wordt onofficieel ingeluid met de Pride Walk. Bij het Homomonument op de Westermarkt verzamelt een groep mensen zich om 11.00 uur om samen richting het Vondelpark te lopen, waar Pride at the Park plaatsvindt.

Onder begeleiding van muziekwagens loopt de groep om 12.00 uur naar het park, waar zij om 13.00 uur zullen aankomen in het openluchttheater. Om deze tijd zal Pride Amsterdam ook officieel worden geopend in het theater.

Bekijk hieronder de route van de Pride Walk.

Pride at the Park

Na de opening kunnen bezoekers bij Pride at the Park vanaf 13.00 uur meedoen met verschillende activiteiten. Zo wordt er een clinic zelfverdediging, rugby en volleybal gegeven. Ook wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd en kunnen jongeren elkaar op de 'Youth Pride' ontmoeten. Hier kunnen ze non-alcoholische drankjes maken, naar een silent-disco gaan of zwerkbal spelen (een verzonnen spel uit de Harry Potter-boekenserie).

Daarnaast is er ook een 'rainbowmarket'. Hier kunnen aanwezigen spullen kopen of informatie inwinnen bij LHBT-organisaties en verenigingen.

Bij het openluchttheater, het hoofdpodium van Pride at the Park, treden tot 23.00 verschillende artiesten op, waaronder Ruth Jacott, Belle Perez, Shary-An Nivillac en Lois Lane. De presentatie ligt in de handen van NIKI TODAY, Miss Travestie Holland 2016.

Weersverwachting

Volgens Weerplaza is er aanstaande zaterdag 70 procent kans op regen en wordt het 21 graden Celsius in Amsterdam. In de ochtend gaat het vermoedelijk nog regenen, maar aan het einde van de dag wordt het droog, maar wel bewolkt.