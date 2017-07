Inkomensgroei Amsterdam ongelijk, 'arme' inwoners naar rand van stad

Dit blijkt uit door Localfocus uiteengezette cijfers van de periode 2004-2014.

Volgens het dataplatform ligt dit in lijn met de stelling dat Amsterdammers met een lager inkomen door gentrificatie steeds meer naar de randen van de stad worden verjaagd.

Ook in andere gebieden zijn grote inkomensverschillen te zien. Zo is in de wijk De Omval (nabij het Amstel Business Park) het gemiddelde inkomen in tien jaar tijd gehalveerd. Dit komt volgens Localfocus omdat daar ruim duizend tijdelijke studentencontainers zijn geplaatst.

Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Nederland is in de afgelopen tien jaar met een kwart toegenomen. Het jaarinkomen was in 2004 nog gemiddeld 28.000 euro netto, in 2014 ging het om 35.000 euro.