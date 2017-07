Voorzitter islamitische school vindt toegewezen gebouw ongeschikt

"Een containerpark op een industrieterrein is niet geschikt te noemen", zegt Soner Atasoy van de SIO.

De stichting kreeg woensdagochtend te horen dat het een islamitische school mag beginnen in de stad. De Raad van State sprak zich uit tegen staatssecretaris Sander Dekker die de school geen subsidie wil verlenen.

De staatssecretaris weigerde de subsidieverstrekking omdat een bestuurslid van de SIO in 2014 berichten op Facebook plaatste, waarin hij steun uitsprak voor terreurbeweging IS. Maar volgens de Raad van State heeft het huidige bestuur voldoende afstand genomen van die uitingen.

Ongeschikt

De gemeente liet vanochtend weten dat er een locatie voor de nieuwe school is toegewezen. Maar volgens het SIO is het gebouw aan de Naritaweg ook aan een andere school beloofd. "De gemeente Amsterdam is op zijn minst onbehoorlijk bezig", zegt Atasoy. Hij dreigt opnieuw naar de rechter te stappen, omdat hij het gebouw en de locatie niet geschikt acht.

De Amsterdamse politiek reageerde woensdag teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State. Wethouder Onderwijs, Simone Kukenheim zei weinig vertrouwen te hebben in de SIO.

"Dit bestuur staat met z'n rug naar de samenleving in plaats dat ze met een open blik islamitische kinderen goed onderwijs bieden. Voor kinderen is het belangrijk dat ook een islamitische school goede onderwijskwaliteit biedt met een sterk verhaal op burgerschap, zodat kinderen leren over hun islamitische achtergrond in de context van de Amsterdamse en Nederlandse samenleving.