Minder criminaliteit door Binnenstad Offensief

Dat schrijft de burgemeester dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De extra handhavers zijn ingezet rond het Haarlemmerplein, de Wallen, het Leidseplein en het Rembrandtplein.

In de brief schrijft Van der Laan dat er een duidelijke daling te zien is in het aantal gevallen van zakkenrollerij en straatroof. Zo werden er in de maanden maart tot en met mei van dit jaar 1121 meldingen gedaan van zakkenrollerij, tegen 1409 meldingen een jaar eerder.

Het aantal straatroven daalde van 78 in maanden maart tot en met mei in 2016, tot 57 in diezelfde maanden van dit jaar. Het aantal incidenten met nepdrugs steeg wel ligt: van 268 vorig jaar tot 308 in maart tot en met mei 2017.

Drukte

Het terugdringen van de overlast door onder andere drukte, blijft een probleem voor de gemeente. Het aantal overlastincidenten steeg juist ten opzichte van vorig jaar. Er werden meer meldingen gedaan van overlast door jeugd, geluid, en grote groepen mensen. De gemeente kreeg ook veel klachten over overlastt door vuilnis.

Ondanks dat de overlast door drukte niet vermindert, blijft het Binnenstad Offensief voorlopig van kracht. In eerste instantie zou het project lopen tot 1 juni. Maar de gemeente heeft nu besloten dat de extra 140 handhavers nog tot 1 oktober blijven. In de wintermaanden wordt die extra capaciteit teruggeschroefd tot ongeveer twee derde.