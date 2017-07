Ierse crimineel vrijgesproken voor poging doodslag Rembrandtplein

Wel krijgt de man zes maanden cel voor wapenbezit, maakt de rechtbank in Amsterdam woensdag bekend.

De verdachte kreeg in februari ruzie in de omgeving van het uitgaansplein, nadat hij nepdrugs kreeg aangeboden. Hierbij trok de 29-jarige man, die naar verluidt een in Ierland bekende crimineel zou zijn, zijn vuurwapen. Volgens het OM heeft de man meerdere keren geprobeerd te schieten, maar weigerde zijn wapen.

Volgens de rechtbank is echter niet bewezen dat de man daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald. Op camerabeelden is alleen te zien dat hij zijn wapen trekt. Daarom wordt hij vrijgesproken van poging tot doodslag.

Bedreiging

De rechtbank erkent dat de situatie zeer bedreigend was voor het slachtoffer, maar spreekt de man ook vrij van bedreiging. Dit komt omdat het OM de tenlastelegging gebaseerd had op de informatie dat de man meerdere keren getracht zou hebben de trekker over te halen.

Nu dit volgens de rechtbank niet bewezen is, moet de man ook vrijgesproken worden van bedreiging.