Overheid moet islamitische school Amsterdam bekostigen

Voor 1 augustus moet Dekker een nieuwe beslissing nemen en daarbij subsidie aan de nog te openen school verstrekken, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

De staatssecretaris weigerde vorig jaar subsidie aan de school toe te kennen, omdat een inmiddels vertrokken bestuurslid van SIO openlijk zijn sympathie voor de Islamitische Staat (IS) had geuit in een Facebookbericht. Dekker betoog dat dit gedachtegoed niet toegelaten mocht worden in het onderwijs aan de leerlingen.

De Raad van State meldt dat zijn vrees geen gegronde reden was om aan te nemen dat de school niet zou voldoen aan de voorwaarden voor subsidie. SIO heeft afstand genomen van de uitlatingen van het bestuurlid en distantieert zich van extremisme of terrorisme.

'Frustrerend'

Dekker vindt het frusterend dat in Amsterdam een islamitische school kan beginnen na een uitspraak van de Raad van State. De bewindsman zegt dat hij nog altijd weinig vertrouwen in het bestuur van de school heeft.

''De rechterlijke uitspraak laat echter geen andere mogelijkheid", aldus de staatssecretaris woensdag in een reactie. Hij heeft de inspectie gevraagd om meteen in de gaten te houden of de school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs.

''Is dit niet het geval, dan zal de inspectie handhaven", benadrukte Dekker. Hij zegt ook dat hij hoopt dat de ouders van leerlingen goed nadenken of zij hun kind op deze school willen inschrijven. Ook wil hij verkennen hoe hij 'er in de toekomst voor kan zorgen dat er voldoende vertrouwen in de kwaliteit is, voordat een nieuwe school begint'.

Locatie

Over de komst van de school wordt al langer geprocedeerd. Zo weigerde de gemeente Amsterdam een locatie voor SIO te zoeken, na intrekking van de subsidie door Dekker. Wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs zei destijds tegen Het Parool zich niet meer verplicht te voelen om hieraan te voldoen.

Een uitspraak van de Raad van State zorgde ervoor dat de gemeente toch een locatie ter beschikking stelde, een kavel op Sloterdijk.

Openen

In 2011 heeft SIO toestemming van het Rijk gekregen om een nieuwe islamitische middelbare school op te richten. Dit zogeheten stichtingsbesluit moet binnen zes jaar uitgevoerd worden, wat betekent dat de deuren van de school op 1 augustus 2017 moeten openen.

In Nederland is een islamitische middelbare school te vinden, namelijk het Avicenna College in Rotterdam.