Ambtenaren Amsterdam krijgen genderneutrale taaltips

Amsterdam wil in de communicatie meer rekening houden met mensen die zich man noch vrouw voelen.

In de gids staat bijvoorbeeld de tip om in sommige gevallen ''geachte aanwezigen'' of ''beste Amsterdammers'' als aanhef te gebruiken, in plaats van ''dames en heren''. ''Als stad en als werkgever willen we inclusief zijn. Daarom is het streven dat onze aanspreekvormen daarbij aansluiten'', aldus de gemeente woensdag.

Een woordvoerster benadrukte woensdag dat het om tips gaat en niet om een verordening. ''We gaan niets verbieden, maar willen wel dat ambtenaren zich bewust zijn van hun taalgebruik. In de regenboogtaalgids staan genderneutrale alternatieven. Daar kun je eens over nadenken als je een toespraak of brief schrijft'', zei ze naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.