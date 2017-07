'Onveilige situatie voor fietsers Looiersgracht door bestrating'

Amsterdam

Drukte op lokale wegen door onderhoud A10-West

Op de lokale wegen in de buurt van de A10-West bij Amsterdam loopt het verkeer maandagmiddag behoorlijk vast. De ringweg is sinds maandag dicht voor groot onderhoud en dat is volgens een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst (VID) flink te merken bij onder meer de op- en afritten langs dit deel van de snelweg.