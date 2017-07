Amsterdam Groenewegen wint knap slotrit Tour de France, eindzege Froome Lotto-Jumbo-renner Dylan Groenewegen heeft zondag knap de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander was op de Champs-Élysées in Parijs de snelste in de massasprint. De vierde Tourzege van Chris Froome kwam zoals verwacht niet meer in gevaar.