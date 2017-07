Minder Amsterdammers verhuren huis meer dan zestig dagen

Het niet toegestaan om hele woningen meer dan zestig dagen per jaar te verhuren. In mei 2016 deed dertien procent van de Amsterdamse Airbnb-verhuurders dat wel. In mei 2017 is dat percentage gedaald naar vijf procent.

Er werden op 1 juli 2017 ongeveer 15000 hele woningen en zo'n 3500 kamers in de stad verhuurd via Airbnb. Kamers mogen wel het hele jaar door verhuurd worden, maar hoe vaak dat gebeurt is niet bekendgemaakt.

Airbnb verwijdert advertenties van gebruikers die hun woning meer dan zestig dagen hebben verhuurd. Ook kunnen Amsterdammers de gemeente op de hoogte stellen als ze vermoeden dat iemand zijn woning te lang verhuurd.