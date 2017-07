Verdachte in zaak vermiste Sabrina Oosterbeek langer vast

De raadskamer vond de verdenkingen tegen de man dermate sterk dat hij vast kan worden gehouden. Dit meldt de politie maandag desgevraagd aan NU.nl.

Over zijn rol in de vermissing, wil de politie nog niets kwijt. Ook is nog steeds onduidelijk waar Oosterbeek zich bevindt. De 30-jarige vrouw is in de nacht van 7 op 8 maart voor het laatst gezien, toen zij haar woning verliet. In mei werd nog een grote zoekactie georganiseerd.

"Er is geen teken van leven meer geweest sinds haar verdwijning en daarom houden we er rekening mee dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf", zei een politiewoordvoerder eerder.

De politie heeft tienduizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de vermissingszaak.