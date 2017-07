In het Twiske is vandaag het festival Welcome to the Future. Volgens een woordvoerder van het GVB zijn heel veel mensen naar dat festival onderweg.

"De eerste dag van de zomervakantie zal ook zeker meespelen", zegt zij. Op beelden is te zien dat er honderden mensen staan te wachten om de oversteek naar Noord te maken.

In ieder geval zijn de Buiksloterwegponten vertraagd, of dat ook voor de andere veren geldt is niet bekend.