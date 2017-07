Twintig kleine rederijen naar rechter om rondvaartvergunningen

Er waren in het verleden veel fouten gemaakt bij het optuigen van een nieuw vergunningenstelsel.

De gemeente had beterschap beloofd na het falen van het stelsel, maar daar zeggen kleine reders nog niets van te merken. "Er gaat helemaal niets gebeuren deze zomer, en ik ben bang dat er daarna ook niets gaat gebeuren", meent Frans Heijn. Heijn is een van de reders en voorzitter van Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA), de belangenvereniging van de kleine reders.

Sinds het rondvaartfiasco is de VRA niet veel verder gekomen met waterwethouder Udo Kock. De gemeente maakte veel fouten bij het toewijzen van nieuwe rondvaartvergunningen. Nadat de Raad van State het plan vernietigde, beloofde wethouder Kock nog beterschap.

Belangen

"De belangen zijn gigantisch en daarom moet zo'n uitgifteronde gewoon foutloos gaan. Punt uit", zo zei Kock in juni. Eén keer ontbeet de wethouder sindsdien met de reders, en dat was het, zegt de VRA.

Frans Heijn, voorzitter VRA: "Hij stond niet stil bij wat er gebeurd was, welk leed hen is aangedaan, de onzekerheid. En er zou één iemand komen die gesprekken met ons zou voeren, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Er is niet eens een aanspreekpunt."

In een reactie laat een woordvoerder van wethouder Kock weten geen mededelingen te doen over wat er tijdens het ontbijt is besproken.

Tijdelijke vergunningen

"De gemeente heeft voor diegenen die direct gedupeerd zijn tijdelijke vergunningen verstrekt. Die zijn tot het einde van dit jaar geldig en voor boten die binnen zes weken het water op kunnen. Die termijnen gelden omdat we nou eenmaal ergens een streep moeten trekken. Tegen het eind van het jaar wordt de situatie van die tijdelijke vergunningen opnieuw bekeken", zegt de woordvoerder in een reactie.

Toen een onderzoeksrapport aantoonde hoe groot de fouten bij de gemeente waren, werden alle vergunningsaanvragen in de ijskast geplaatst. De gemeente beloofde gedupeerde reders tegemoet te komen, maar veel van hen willen daar niet op wachten.

"De rechter zal daar heel snel over oordelen. Meer dan twintig reders gaan de gemeente in gebreke stellen en maandag begint de rechtszaak."

Van de grote reders die AT5 benaderde over het handelen van de gemeente, reageerden er twee. Rederij Kooij zegt geen commentaar te geven, rederij Lovers zegt wel enthousiast te zijn en de samenwerking met vertrouwen tegemoet te zien.