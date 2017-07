Man vindt vertrouwelijke dossiers van V&D-medewerkers in kast

Hij vond verslagen van motivatiegesprekken en functioneringsrapporten, meldt het Dagblad van het Noorden. Ook werd er in de stukken gesproken over het 'oppoetsen van het imago van V&D'.

De kast komt uit het hoofdkantoor van de V&D in Amsterdam. De man kocht hem via een online veiling. Veel inboedel van het warenhuis is na hun faillissement in 2015 via internet verkocht.

De man heeft de dossiers naar de krant gebracht om het onzorgvuldig omgaan met dossiers aan de kaak te stellen, aldus het Dagblad van het Noorden.