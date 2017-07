Amsterdam wil alle bussen vervangen door elektrische voertuigen

Amsterdam Leden Greenpeace voeren actie in Amsterdams hoofdkantoor Nuon Actievoerders van Greenpeace hebben donderdag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van energiebedrijf Nuon in Amsterdam. Ze wilden in gesprek over het sluiten van de Hemwegcentrale, de kolencentrale die het energiebedrijf in zijn bezit heeft.