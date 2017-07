Werkloosheid afgelopen jaar gedaald in Amsterdam

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal uitkeringen gedaald met 382. Het aantal bedroeg vorig jaar eind juni 26.870.

In Groot Amsterdam staan nu bijna 10.000 vacatures open. Ruim 700 daarvan zijn beroepen in de ICT. Er zijn 2000 vacatures in de bedrijfseconomie- en administratie en 1200 in de transport en logistiek.

Maar het aantal werkzoekenden dat naar de vacatures solliciteert is 'omvangrijk', aldus het UWV. Daardoor is de baankans verkleind.

In de transport en logistiek of de schoonmaak en reiniging is genoeg werk. In de groothandel (-1,9 procent) en bij de uitzendbedrijven (5,1 procent) is een grote daling te zien van het aantal ww-uitkeringen.

Een opvallende stijging bij het landelijk aantal is het aantal uitkeringen in de financiële sector. Volgens het UWV heeft dit te maken met de digitalisering van de bankensector.