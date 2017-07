Leden Greenpeace voeren actie in Amsterdams hoofdkantoor Nuon

Ze zeggen dat ze niet vertrekken voordat het energiebedrijf met ze in gesprek gaat over het sluiten van de Hemwegcentrale, de enige kolencentrale die Nuon in bezit heeft. Het energiebedrijf heeft eerder al laten weten bereid te zijn de centrale vervroegd te sluiten, in 2020 al, maar niet te willen opdraaien voor de kosten.

Daarvoor wil Nuon worden gecompenseerd door de overheid. Het bedrijf schat dat sluiting over drie jaar 55 miljoen euro kost; 10 tot 15 miljoen euro voor de ontmanteling, de rest voor een goed sociaal plan om de medewerkers om te scholen en aan nieuw werk te helpen.

Greenpeace stelt echter dat Nuon zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de milieuorganisatie veroorzaakt de kolencentrale "jaarlijks alleen al voor 90 miljoen euro aan gezondheidsschade" en draagt hij bij aan klimaatverandering door de hoge CO2-uitstoot.

De actievoerders willen met het bedrijf in gesprek, maar hebben hier donderdag naar eigen zeggen nog geen gehoor op gekregen.

Ingrijpen

Een woordvoerster van Nuon zegt dat momenteel wordt gekeken of het nodig is in te grijpen. "De veiligheid van onze mensen staat voor ons voorop, bij eerdere acties tegen Hemweg hebben we helaas gezien dat onze mensen zijn bedreigd en zelfs aangevallen. Dat kunnen wij niet toestaan." Het energiebedrijf is verbaasd over de actie, gezien de bereidwilligheid van Nuon de kolencentrale vervroegd te sluiten.

Greenpeace stelt dat de acties van de milieubeweging "vreedzaam en geweldloos" verlopen en dat het niet verantwoordelijk is voor de door Nuon aangehaalde eerdere bedreigingen en aanvallen.

Animatie door in60seconds