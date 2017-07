Amsterdam komt met nieuw plan voor schoner Centrum

Het Parool schrijft woensdag over de nieuwe aanpak.

Onder de titel 'zomer offensief schoon' neemt de gemeente tal van maatregelen voor een schonere binnenstad. Hij wil onder andere meer ondergrondse containers, meer tijdelijke vuilnisbakken en frequentere leging van de bakken.

Mogelijk zullen parkeerplaatsen wijken voor het plaatsen van nieuwe afvalcontainers. In het centrum is het in verband met de vele kabels lastiger dan in andere stadsdelen om ondergrondse containers te plaatsen.

In het kader van de nieuwe aanpak zal de gemeente in het weekend voortaan in sommige straten op dezelfde manier te werk gaan als rond grote evenementen. Op die manier hoopt Chobo te realiseren dat de stad niet alleen na grote evenementen extra schoon is.