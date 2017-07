Politie geeft beelden vrij van vrouw die gevonden werd in Erasmuspark

Daar bezocht ze op 8 juni een concert van de Amerikaanse band Battle Trance. De recherche is op zoek naar de ongeveer 30 mensen die ook bij dat concert aanwezig waren.

De politie weet nog steeds niet wat er met de 32-jarige Belgische vrouw is gebeurd.

Na het concert wordt de telefoon van de vrouw nog uitgepeild op het Damrak, rond half elf 's avonds. Haar telefoon is sinds vijf uur 's ochtends de volgende dag niet meer zichtbaar geweest via de zendmasten.

Geen misdrijf

Op 13 juni wordt ze door een voorbijganger gevonden in het Erasmuspark, ze is dan al enkele dagen niet meer in leven.

"We gaan er op dit moment niet direct vanuit dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Maar dat scenario sluiten we nog niet helemaal uit", aldus de politie.

Mensen met meer informatie of eventuele bezoekers van het concert kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-700.