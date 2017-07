SP stelt schriftelijke vragen over hangslotjespost Amsterdam Marketing

Op het Instagram-account van Amsterdam Marketing verscheen maandagavond een foto van de Staalmeestersbrug met de tekst "Heb je ooit wel eens een liefdesslotje aan de brug vastgemaakt?"

De SP is verbaasd over de actie en gaat schriftelijke vragen stellen. De SP-fractie in het centrum trok vorige week nog aan de bel in verband met de aanhoudende overlast van de wildgroei van liefdesslotjes, nadat buurtbewoners een protestactie waren gestart.

"Des te vreemder is het dat Amsterdam Marketing op Instagram mensen lijkt aan te sporen tot het aanbrengen van deze, door de buurt ongewenste, liefdesslotjes", schrijft raadslid Tiers Bakker.

Verwijderd

Een woordvoerder van Amsterdam Marketing stelt in een reactie niet op de hoogte te zijn van de Instagram-post. "We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd."

De post is inmiddels verwijderd.