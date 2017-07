Artis-directeur Haig Balian stopt per 1 november

Amsterdam Man zwaargewond door vuurpijl bij samenkomst voor Nouri in Amsterdam Rachid kwam zaterdag naar het Nigel de Jongplein in Geuzenveld in Amsterdam om zijn steun te betuigen aan Ajacied Abdelhak Nouri, maar eindigde in het ziekenhuis doordat hij een vuurpijl in zijn gezicht kreeg. De schade is permanent.