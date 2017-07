Pride Amsterdam start met mars tegen strafbaarheid homoseksualiteit

De mars begint 's ochtends bij het homomonument en eindigt in het Vondelpark, waar die dag de manifestatie Pride Park wordt gehouden. Thema van de Pride Walk is: Marching for those who cannot join us.

Met dit thema vraagt de organisatie aandacht voor de situatie van LHBTI’s in de 76 landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Belize, Marokko en de Seychellen zullen juist in het zonnetje worden gezet. In deze landen is homoseksualiteit sinds dit jaar niet langer strafbaar.

Pride Amsterdam (voorheen bekend als GayPride) duurt tot zondag 6 augustus. De traditionele Canal Parade vaart op 5 augustus door de grachten van Amsterdam. Het evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.