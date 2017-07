Man zwaargewond door vuurpijl bij samenkomst voor Nouri in Amsterdam

Rachid was met zijn gezin aanwezig op het plein. Net nadat Rachid de veters van zijn zoontje had gestrikt, zag hij een vuurpijl in hun richting komen. Hij bedacht zich geen moment en sprong voor zijn zoontje. De pijl explodeerde in Rachids gezicht.

Samia, de vrouw van Rachid, kon dwars door de wang van haar echtgenoot kijken. In het ziekenhuis werd hij meteen geopereerd. Het flinke litteken is permanent, net als de schade aan de zenuwen waardoor Rachid deels verlamd raakte in zijn gezicht.

Reactie

'Ik zal gewoon voor eeuwig herdacht worden aan het feit van wat er met Nouri op dit moment aan de hand is. Dus daar kan ik wel mee leven', zegt Rachid. Hij wil niet dat de familie van Nouri afgeleid raakt door wat hem is overkomen. 'Ik wil dat ze zich focussen op hun eigen problemen en dit is gewoon een probleem op zichzelf en dat gaan wij hopelijk oplossen met de verantwoordelijken.'

Wel hebben Rachid en Samia veel vragen over hoe dit kon gebeuren. 'Waarom er zwaar vuurwerk aanwezig was bij de samenkomst. Mag dit bij zo'n bijeenkomst waar je eigenlijk komt voor steunbetuigingen en niet om bommen af te laten gaan?', vraagt Samia zich af.

De familie komt graag in contact met de afstekers van het vuurwerk. 'Ik weet niet of diegene ermee kan leven, maar hij of zij moet zich gewoon melden.'