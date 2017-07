Voetballers hebben grootse plannen met voormalig Marineterrein

Op dit moment is het terrein nog deels in handen van Defensie en er ligt nog geen bestemmingsplan.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat hun idee het beste is. "Want waarom zou je hier weer torenflats neerzetten of appartementen? Er zijn mooie plannen aan de rand van Amsterdam. Laten we in het centrum van Amsterdam een sportaccomodatie hebben met z'n allen. Daar is enorm veel behoefte aan."

Aanmeldingen

Torpedo Kattenburg heeft al ruim vierhonderd aanmeldingen binnen. "Met name uit de buurt, heel veel jeugd en ook wel heren. We hebben nog dames nodig."

Of de club daadwerkelijk kan worden opgericht, is nog maar de vraag, maar de mannen hebben er in ieder geval vertrouwen in. 'Het gaat gebeuren', zeggen ze beslist.