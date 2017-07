Ook Van der Laan geschokt over lot Nouri

Dit zei hij vrijdagavond in het programma 'Gesprek met de Burgemeester' op AT5. 'Ik had hetzelfde als iedereen, we hadden gehoopt dat het bij hem zou herstellen. Iedereen is totaal van de kaart, dat het bij deze gast niet gelukt is.'

Van der Laan merkt dat er in heel Amsterdam veel verdriet is en dat mensen geschokt reageren, ook als ze niets met voetbal te maken hebben. 'Kennelijk raakt hij een gevoelige snaar, ook buiten Amsterdam. Dat vind ik mooi.'

Hele grote

Van der Laan heeft hem zien voetballen. 'Ik hoorde bij degene die hem echt een categorie apart vond. De zachtheid waarmee hij de bal raakte, hoe hij de bal een goede richting gaf en de goede snelheid. Dat is een fantastische combinatie. Hij was een hele grote geworden.'

Ook heeft de burgemeester hem in het echt ontmoet, toen hij het Calvijncollege opende waar Appie les had. 'Nu zijn ze allemaal een beetje Appie op die school.'

De burgemeester heeft inmiddels contact gehad met de familie. Hij wil snel bij hen op bezoek gaan. 'Ik heb begrepen dat de familie de hoop nog niet wil opgeven, dus we moeten ook meedoen met die hoop, hoe moeilijk het ook is.'